شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للحد من انتشار العدوى بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» للحد من انتشار العدوى بمحافظة الشرقية، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ودعم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتشمل المبادرة التوعية التثقيفية والصحية للمواطنين داخل صالونات التجميل ونوادي الصحة ووضع الملصقات التوعوية بها، تحت شعار «احمى نفسك واحمى أسرتك»، من أجل حماية صحة مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة معًا، من خلال تدريب العاملين على إجراءات الحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية وحماية المواطنين.

بدأت حملات التوعية من خلال إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتورة عزة رشاد، مديرة الإدارة، وذلك في صالونات الحلاقة والكوافيرات بجميع أنحاء مدن وقرى المحافظة، فضلًا عن عقد ورش عمل تدريبية للعاملين، من أجل القضاء على الفيروسات الكبدية ومنع انتشارها، وإعلان مصر خالية من الفيروسات الكبدية.