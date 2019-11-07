شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: تسليم 25 عقد عمل لمتحدي الإعاقة بمبادرة «مصر بكم أجمل» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم مبادرة «مصر بكم أجمل» برنامجها الثالث والأخير، اليوم الخميس، بتدريب 40 شابًا من الجنسين من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال، بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أنه سيتم في ختام المبادرة اليوم تسليم شهادات اجتياز الشباب من الجنسين الدورة التدريبية لـ 40 متدربا، فضلا عن تسليم 25 عقد عمل في مختلف الشركات والمصانع بالإسكندرية، وتتراوح الرواتب بين 1200 و2500 جنيه، بالإضافة إلى توجيه 15 متدربًا لمشروعات ريادة الأعمال، منهم 5 شباب بدأوا فعلا اتخاذ إجراءات تنفيذ مشروعاتهم، وتكريم بعض الشركات التي تعاونت في توفير فرص عمل إضافية لأصحاب الهمم.

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وقالت عطيات سيد أبوزيد، مسؤول ملف المبادرة، إن البرنامج الثالث تناول محاضرات لإيضاح بعض المصطلحات المتعلقة بالعمل، مثل: تعريف عقد العمل، ومفهوم العامل وصاحب العمل، والإجازات السنوية، والمنح المقدمة من صاحب العمل للعامل، وخصائص عقد العمل، فضلا عن محاضرات حول دور ريادة الأعمال نحو ذوي القدرات.

وأضافت أن اللجنة التنفيذية للمبادرة قامت بزيارة ميدانية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، وتناول التدريب التعريف بمبادئ السلامة والصحة المهنية والمخاطر التي يجب أن يتفاداها العامل، وكيفية التغلب على أي حريق واستخدام طفايات الحريق ووسائل الإنقاذ، وتم عمل تطبيق عملي لاستخدام طفايات الحريق ووسائل الإنقاذ، واختتمت الزيارة بتفقد بعض الأقسام التي يستخرج منها المواد الخام للبتروكيماويات.

رافق اللجنة المهندس محمد المصري، استشاري السلامة والصحة المهنية لشركة سيدى كرير، والمهندس ياسر مساعد، رئيس مجلس إدارة الشركة.