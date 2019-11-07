شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقرر عزل مدير إدارة تعليمية وإيقاف مدير مدرسة عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عزل مدير الإدارة التعليمية بديرب نجم من منصبه وعودته للعمل لديوان عام مديرية التربية والتعليم ، وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم متابعه سير انتظام اليوم الدراسي بالمدارس، وتكليف سلوى السيد بدر وكيلة الإدارة بتسيير أعمال مدير الإدارة بصفة مؤقتة .

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كما قرر المحافظ إيقاف مدير مدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين عن العمل وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالديوان العام لعدم انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسبه الغياب بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة والتلاعب في سجل الحضور والإنصراف مما يخل بالإنضباط داخل المدرسة ويضر بالعملية التعليمية، جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية .

تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية وتلاحظ له عدم تواجد أعضاء هيئة التدريس بمقر عملهم وإنصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية، فضلاً عن ارتفاع نسب الغياب بين الطلاب مما يخل بإنتظام اليوم الدراسي، ليقرر المحافظ إقالة مدير الإدارة التعليمية وإحالة مدير المدرسة للتحقيق وإيقافه عن العمل .

أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجيء على المنشآت التعليمية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها ومتابعة نسب حضور التلاميذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .