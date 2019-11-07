شكرا لقرائتكم خبر عن «اليماني» رئيسًا للمجلس العربي للطاقة المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف عبدالعزيز، الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، تعيين الدكتور محمد اليماني، وكيل أول وزارة الكهرباء الأسبق، رئيسًا لمجلس إدارة المجلس العربي للطاقة المستدامة.

وأشار الاتحاد، في بيان له، الخميس، أن الاتحاد سيسعى المجلس لفتح قنوات تواصل وتعاون مع الشركات المناظرة بالدول الأعضاء وتحقيق شراكة وتنسيق وتعاون بين الشركات في مختلف الدول الأعضاء، بما يحقق المصالح المشتركة، وتلقي المقترحات من الشركات والمؤسسات والمنظمات الأعضاء بالمجلس وتنفيذ المناسب منها بالشراكة بينهم.

وأضاف البيان: «سيعمل الاتحاد على التنسيق إلقامة المؤتمرات والمعارض بشكل دوري في مختلف الدول الأعضاء بالمجلس بمساهمة ومشاركة الأعضاء في إعداد البرامج التدريبية المتميزة في المجالس المختلفة للبيئة والطاقة والسلامة والصحة المهنية وتكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، وغيرها لتدريب الكوادر العاملة بالشركات الأعضاء.