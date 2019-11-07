شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن بدء التحضير لمؤتمر الشأن العام بالتنسيق مع الأزهر الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن وزارة الأوقاف المصرية ستبدأ على الفور وبالتنسيق مع الأزهر الشريف وبشراكة وطنية واسعة في التحضير لمؤتمر الشأن العام ومقومات الحديث فيه والتعامل معه دعويا وافتائيا وسياسيًا واجتماعيًا وإعلاميًا.

جاءت تصريحات وزير الأوقاف عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بضرورة عقد لقاء موسع يشمل مختلف التخصصات للوصول إلى أفكار وموضوعات تتعلق بخطب الجمعة وتجديد الخطاب الديني.

جدير بالذكر أن كلمة وزير الأوقاف، خلال حفل المولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي، كانت قد تضمنت إشارة وأسسا مهمة فيما يتصل بحتمية مواصلة مسيرة التجديد في الفكر أم ما يتصل بتناول الشأن العام.