شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الكفاءة العلمية والمهنية أساس اختيار «المُكرمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الكفاءة العلمية والمهنية أساس اختيار المكرمين خلال احتفال المولد النبوي الشريف، وبذلنا جهدًا كبيرًا لاختيار الأكفأ.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات له عقب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكبار قيادات الدولة، الخميس، إن تكريم الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة تشاد، يأتي في إطار حرصنا على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، إضافة إلى حرصنا فعلي اختيار الأكفأ ليتم تكريمهم من مصر وخارجها.

وأوضح «جمعة» أن تحسين الأحوال المالية للأئمة يأتي في ضوء إيماننا بالرسالة التي يحملونها والدور العظيم الذي يقومون به، وسنعظم ذلك كلما حسّنا من مواردنا الذاتية، مشيرًا إلى أنه «نعمل على التحول بالخطاب الديني المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع بشراكة واسعة مع المؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية والإعلامية».