شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أستاذة بجامعة الإسكندرية أول رئيس لـ«القومية لمعايير المعامل للاعتماد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة رانيا الشرقاوى، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الكيميائية بمعهد البحوث الطبية في الجامعة، بمناسبة تعيينها كأول رئيس للجنة القومية لمعايير المعامل المصرية للاعتماد في الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

بدورها، قالت «الشرقاوي» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الخميس، إنها تعتبر أول مسؤول يتقلد المنصب نظرا لحداثة تشكيل اللجنة، مشيرة إلى أن الهيئة جديدة وأول مرة يكون المنصب موجوداً ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتابعة مباشرة لإشراف رئيس الجمهورية.

وعن مهام منصبها الجديد، أوضحت أن المهام تتركز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة لتنفيذ منظومه التأمين الصحي الشامل من خلال إعداد معايير اعتماد المعامل الطبية بمنظومة التأمين الصحي، وكذلك رفع وعى أطباء المعامل بمتطلبات الاعتماد والرقابة على المعامل الطبية وإعداد معايير اعتماد المعامل الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.