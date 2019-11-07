شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يتعلق بالتأمينات والمعاشات.. «التضامن» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني للهيئة، ليكون حلقة تواصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب الأعمال، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق التواصل المنشود والهادف مع جميع فئات المجتمع.

تتضمن المرحلة عددا من الخدمات التي تم استحداثها، منها العديد من وظائف الاستعلام وفقاً لنوع المستخدم، حيث يستطيع المؤمن عليه الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي والاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة، بالإضافة إلى الاستعلام عن الاستقطاعات.

كما يوفر الموقع مجموعة من الخدمات التي تهم صاحب العمل، حيث يستطيع الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفاصيل وأوعية الأجور، كما يستطيع استعراض العمالة المستمرة للتعرف على تاريخ بدء الاشتراك الخاص بهم وآخر أجر أساسي لهم وآخر أجر متغير، واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها.

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ويستطيع صاحب العمل، من خلال الموقع، استعراض كشف حساب المنشأة الخاصة به والسداد والتسويات المالية والتعرف على ديون العمالة المدرجة على المنشأة.

وفيما يتعلق بخدمات أصحاب المعاشات، يوفر الموقع حزمة من الخدمات تيسيرا عليهم، حيث يستطيع أصحاب المعاش وذووهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين من المعاش، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد.

وفي حالة امتلاك سيارة، يستطيع المالك استعراض كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فرداً أو شركة من حيث بيانات الترخيص من مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق بدء المرحلة الأولى من هذا الموقع خلال شهر يوليو الماضي، وهي المرحلة التي تتضمن بعض الخدمات التأمينية، إضافة إلى مكتبة تأمينية شاملة تحتوي على قوانين وتشريعات التأمين الاجتماعي المصري، إلى جانب توضيح الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة وإجراءات الحصول عليها وأهم أخبار وفعاليات الهيئة.

ويمكن التعرف على الموقع من خلال الرابط التالي: http://nosi.gov.eg/ar/pages/homepage/hime.aspx