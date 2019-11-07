شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل العاهل البحريني حمد بن عيسى اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الخميس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة العاهل البحريني تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه الملك حمد بن عيسى، للتشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من أواصر أخوة ومودة.
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