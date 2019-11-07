شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: إجراء 500 عملية أسبوعيًا لعلاج المياه البيضاء للمواطنين الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباشر القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» عملها لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، في محافظات «الشرقية، بني سويف، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط وكفر الشيخ»، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 15 محافظة هي «السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر وكفر الشيخ».

وقال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، إن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 147 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية خلال المرحلة الأولى من المبادرة وتوفير النظارات الطبية والعلاج والعمليات الجراحية مجانا. وأضاف أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة حيث تجرى نحو 500 عملية أسبوعيا من خلال ٧ مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار اليومين.

وأوضح «عبدالفتاح» أن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية (نور حياة) بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني.

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في السياق ذاته، يتم تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس الابتدائية لإجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على أربع مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 % بين التلاميذ.

وجرى التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقار كل محافظة، وتوفير منسق بها لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي. كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشارييها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

ووفر الصندوق 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هي: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، وجهاز المسح الطبي «موبايل فيجن»، وجهاز كشف الشبكية وقاع العين «سلايت لامب»، وجهاز الكشف الالكتروني «ريفركتور»، وجهاز قياس العدسات «ديجتال لينز ميتر» لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

مبادرة «نور حياة»

مبادرة «نور حياة»

مبادرة «نور حياة»