شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح النسخة الأولى من معرض زهور الخريف السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، النسخة الأولى من معرض زهور الخريف الذي تنظمه الوزارة في حديقة المتحف الزراعي المصري لمدة 45 يومًا، بمشاركة أكثر من 170 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في مجال زهور القطف ونباتات الزينة وشركات اللاند سكيب بمشاركة شخصيات عامة وسفراء ومسؤولين.

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وأكد الدكتور السعدي بدوي، مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، أن المعرض الذي تشهده مصر لأول مرة يمثل حدثا مهما في مجال عرض وترويج النباتات بمختلف أشكالها وأنواعها، وهو نافذة جديدة أمام العارضين والمشاركين ليتمكنوا من عرض منتجاتهم وفتح فرص جديدة للتسويق، كما سيمنح المعرض فرصة للزوار للتعرف على أحدث الطرق والمستلزمات المستخدمة في تجميل اللاند سكيب، وكذلك نباتات الزينة الداخلية والخارجية- ونباتات الصبارات والعصارية- ومستلزمات الحدائق وما تقدمه معاهد وزارة الزراعة من خدمات في هذا القطاع.

وأوضح «السعدي» أنه سيقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات والندوات التي ستقام طوال فترة إقامته، وسيشارك في الندوات والحلقات النقاشية مسئولون ومشاركون لبحث المشاكل التي تواجه التوسع في تصدير نباتات وزهور الزينة والتي لا تتناسب والمناخ الطبيعي الذي تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام.

من جهته، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنها تمتلك استراتيجية ورؤية للتوسع في إقامة معارض نبات الزينة والزهور نظرًا لأهميتها الاقتصادية، كما أنها تأتي تنفيذا لرؤية الوزارة لتطوير منظومة إنتاج نباتات الزينة والزهور، والاستفادة من الميزة النسبية لمصر في الإنتاج لأغراض التصدير إلى الخارج، أو لتلبية احتياجات السوق المحلية،الواعدة التي تتزايد بصورة يومية.