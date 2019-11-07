شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة هيثم أحمد زكي بـ«هبوط الدورة الدموية».. تعرف على الأعراض والأسباب (س و ج) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هبوط في الدورة الدموية، كان السبب المبدئي الذي تم الإعلان عنه لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، عن عمر 35 عامًا، ولكن ما هو هبوط الدورة الدموية وأعراضها وطرق الوقاية منها؟.

يقصد بهبوط الدورة الدموية هو عدم قدرة القلب وقصوره في ضخ ونقل الدم إلى الدماغ ومن ثم إلى باقي أجزاء الجسم، وبالتالي عدم وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى كافة أعضاء الجسم.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى التعرض لهذا الهبوط؟

يرجع المختصون السبب إلى قلة الحركة والنشاط البدني والنوم والجلوس لفترات طويلة مما يقلل من عملية سريان الدم بالجسم ويؤثر على الدورة الدموية.

بينما يجد البعض الآخر أن من ضمن الأسباب هو قلة شرب السوائل والماء ونقصها بالجسم مما يقلل من كفاءة عملية ضخ الدم وسريانه داخل الجسم وبالتالي يؤثر على باقي أجزاء الجسم، كما قد يكون السبب هو آثار جانبية لبعض الأدوية التي يحصل عليها الإنسان وخاصة إن كانت دون استشارة الطبيب المختص.

في بعض الحالات قد يتعرض الإنسان لهبوط الدورة الدموية بسبب مرض السكري وتصلب الشرايين أو التعرض لصدمة عصبية مفاجئة.

كيف يمكن ان نتعرف على أعراض هذا الهبوط؟

يشعر الشخص المعرض لهذا الهبوط ببرودة الأطراف كاليدين والقدمين لعدم وصول الدم الكافي للأطراف، والشعور بالجفاف والعطش بسبب نقص السوائل في الجسم، من أبرز أعراض هبوط الدورة الدموية الشعور بدوار في الرأس والدوخة الشديدة والغثيان.

وعند بعض الأشخاص فأن حالات الهبوط الحاد للدورة الدموية قد يحدث إغماء وقد يسقط المريض عند وقوفه أو تحركه المفاجئ، مثلما حدث مع الفنان الشاب الذي تم العثور على جثته أمام باب حمام منزله.

ينصح الأطباء دائماً أن في حالة شعور الإنسان بهذه الأعراض طلب المساعدة والتوجه مباشرة إلى أقرب طبيب أو مستشفي.