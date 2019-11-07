شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة ملف قمة «أفريقيا- فرنسا»: منبهرة بالطموح المصري في بناء المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة ستيفاني ريفوال، المسؤولة عن ملف قمة أفريقيا- فرنسا، إن وزارة الخارجية المصرية أكدت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة التي ستنعقد في مدينة بوردو الفرنسية في يونيو من العام المقبل، وتناقش موضوع المدن المستدامة، بحضور رؤساء جمهوريات الدول الأفريقية.

وأضافت ريفوال، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، أن قمة ٢٠٢٠ ستكون هي القمة الأولى في عصر إيمانويل ماكرون، وهي القمة رقم ٢٨ والتي بدات في الانعقاد منذ عام ١٩٧٠ وكانت خاصة بالدول الأفريقية الفرانكوفونية مع فرنسا وهناك العديد من القمم التي تجري بالتعاون مع الدول الأفريقية.

وأشارت إلى أن فرنسا اهتمت منذ بداية السبعينيات بأفريقيا، وآخر قمة كانت عام ٢٠١٧ في باماكو في عصر فرانسوا هولاند الرئيس السابق، فموضوع المدن المستدامة سيكون موضوع القمة القادمة، لافت إلى أنه خلال زيارتها لمصر التقت بعدد من المسؤولين واطلعت على خطة الرئيس السيسي ببناء ١٤ مدينة جديدة.

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وتابعت: «انبهرت بمدى الطموح المصري، ومدى الخبرة المصرية التي تتواجد في مصر ورغبتها في استمرارية هذه المشروعات، فهي الآن قيد التنفيذ، لكن انبهرت بالرغبة والإرادة التي عبرت عنها مصر لتنفيذ مشروعات كبرى مثل تلك المدن».

وذكرت المسؤولة عن ملف قمة أفريقيا- فرنسا أن «جميع الدول الأفريقية ستشارك في القمة، وأن الشباب الأفريقي يريدون بناء مدن جديدة تحظي بكافة أنواع الخدمات وهو ما سنناقشه في القمة القادمة في بوردو».

وأوضحت ريفوال أن القمة ستتناول 7 محاور أساسية لإنشاء المدن المستدامة، منها محور يتعلق بالطرق والمواصلات وآخر الإسكان والغذاء، والناحية الجمالية وكلها محاور تدور حول الإنشاء والتعمير والتمويل، طفنحن ندعو مجتمعات الأعمال سواء الأمريكية أو غيرها للمشاركة في المشروعات«.

فيما يتعلق ببرنامج القمة في اليوم الأول، سيتم عقد لقاءات رئاسية على مستوى رؤساء الدول والشركات المساهمة وسيتم تنظيم مباراة لكرة القدم لعمل تقارب بين جميع المشاركين، كما ستنعقد مناقشات على مدار الثلاثة أيام خاصة بكيفية بناء المدن المستدامة، وسيتم دعوة ١٠٠٠ من رجال الأعمال الصغار الأفارقة لكي يلتقوا مع رجال أعمال من الممولين ولكي يحصلوا على شركاء لهم.

واختتمت ريفوال تصريحاتها، قائلة: «لاحظت خلال زيارتي الحالية أن هناك اهتماما متزايدا من الشركات المصرية لإنجاز مشروعات على الساحة الأفريقية والشركات المصرية لديها بالفعل شراكات مع الشركات الفرنسية لعمل مزيد من المشروعات على الساحة الافريقية، والسلطات المصرية أعطت اولوية التوجه الاقتصادي إلى أفريقيا».