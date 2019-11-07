شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: مراعاة الشفافية أساس اختيار المتقدمين للعمل بدولة خليجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إدارة الاستخدام بالوزارة، بضرورة قيام المسؤولين باللجنة المتخصصة المرسلة من دولة خليجية لإجراء اختبارات للمتقدمين للعمل على مهنة عامل توزيع وتحميل بديوان عام الوزارة بضرورة مراعاة الشفافية الكاملة والنزاهة في عملية الاختيار، وإعطاء كل ذي حق حقه في الحصول على فرصة عمل يستحقها ويكون أكثر انضباطا، حرصا على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج، والذي يعكسه الأداء الجيد للعاملين، باعتبار من سيتم اختيارهم سيمثلون مصر.

وقال «سعفان» إن اللجنة تقوم بإجراء مقابلة مع 50 عاملا على مهنة توزيع وتحميل للعمل لدي شركة للمرطبات والمياه الغازية بدولة خليجية برواتب بعملة دولة العمل توازي 6 آلاف جنيه مصري، فضلا عن مزايا السكن المجاني والانتقالات وعمولة المبيعات، مع تذكرة الطيران.

وأشار الوزير إلى أن توافر هذه الفرص يأتي في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.