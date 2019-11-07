شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال كفرالشيخ لعضوة بالبرلمان: «عاوزين نكون نواب زيك يا أبلة هالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت النائبة هالة فوزي أبوالسعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، ورئيس مجلس إدارة جمعيات سيدات المستقبل بالمحافظة، حوالي ٥٠٠ طفل وطفلة يوم رياضي في الهواء الطلق، بإستاد دسوق الرياضي.

تضمن اليوم لعب الكرة ونط وشد الحبل ومختلف الألعاب الرياضية، كما قام الأطفال بتلوين وجوههم بالألوان، كما حرص الأطفال على التقاط العديد من الصور التذكارية مع النائبة، كما أصروا على أن تلهو النائبة معهم وهو ما استجابت له.

الطريف أن عدد من الأطفال تجاذبوا الحديث مع النائبة قائلين: «عاوزين نكون نواب في البرلمان زيك يا أبلة هالة»، وهو ما ردت عليه ضاحكة: «أنا اللي جبته لنفسي.. عاوزين تنافسوني في الانتخابات».

النائبة هالة فوزي أبوالسعد مع الأطفال

النائبة هالة فوزي أبوالسعد مع الأطفال

النائبة هالة فوزي أبوالسعد مع الأطفال