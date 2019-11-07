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الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة والسكان من وجود منتجات وحلوى تتعلق باحتفالات المولد النبوى مغشوشة وفاسدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية .

 

 

وقالت وزارة الصحة يوجد حملات دورية مكثفة يشنها قطاع الطب الوقائى ممثل فى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المحال التجارية للتأكد من سلامتها

 

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ووجهت وزارة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها.

 

 

وتابعت الوزارة تم تكثيف الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، أو شوادر بيع الحلوى، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

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