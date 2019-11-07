شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة ضيف مصر الكريم، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من اواصر اخوة ومودة.

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