10 معلومات عن عالم الأعصاب إريك كاندل الحاصل على نوبل فى الطب

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”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن إريك ريتشارد كاندل فى ذكرى ميلاده كما يلى:
1- ولد إريك ريتشارد كاندل في 7 نوفمبر 1929 هو أمريكي من أصل نمساوي.
2- عمل كاندل أستاذاً للكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية بكلية الأطباء والجراحين التابعة لجامعة كولومبيا.
3- كما عمل باحثاً رئيسياً بمعهد هوارد هيوز الطبي.
4- يعتبر كاندل مؤسس ومدير مركز البيولوجيا العصبية وعلم السلوك "قسم العلوم العصبية بجامعة كولومبيا الآن".
5- حصل كاندل على العديد من الجوائز منها: جائزة مؤسسة جيردنر الدولية عام 1983 والميدالية الوطنية للعلوم عام 1988، وجائزة تشارلز دانا لأنجازاته الرائدة فى مجال الصحة عام 1997،وجائزة وولف فى الطب عام 1999.
6- فى عام 2000 حصل كاندل على جائزة نوبل في الطب بالاشتراك مع الأمريكي بول غرينغارد والسويدي أرفيد كارلسون، لأبحاثه عن الأسس الفسيولوجية لاختزان المعلومات في الخلايا العصبية.
7- حصل كاندل على ميدالية بنجامين فرانكلين لأنجازاته الحالية فى العلوم عام 2006.
8- من مؤلفاته "بحثاً عن الذاكرة: بزوغ علم جديد للعقل" والذي دون فيه سيرته الذاتية والعلمية، وهو الكتاب الذي حصل على جائزة لوس أجلوس تايمز للكتاب فى مجال العلوم والتكنولوجيا سنة 2006.
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