- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس فى كندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اطمئن قداسة البابا خلال اللقاء على أمور الدير الروحية وكذلك مشروع مبنى القلالي الجديد، وفقا لبيان رسمي ، كذلك فإن البابا تواضروس التقى أيضًا الراهبتين المسؤولتين عن دير القديسة دميانة باستراليا صباح اليوم
البابا تواضروس يلتقي الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس بأونتاريو بكندا
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلتقى الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس فى كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.