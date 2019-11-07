شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل قداسة البابا تواضروس ، الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس ، الراهب القمص باخوميوس البراموسى ، مسؤول دير القديس الأنبا أنطونيوس بانتوريو الكندية ومعه اثنين من طالبي الرهبنة، هما الأخ مينا والأخ جورج.

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اطمئن قداسة البابا خلال اللقاء على أمور الدير الروحية وكذلك مشروع مبنى القلالي الجديد، وفقا لبيان رسمي ، كذلك فإن البابا تواضروس التقى أيضًا الراهبتين المسؤولتين عن دير القديسة دميانة باستراليا صباح اليوم