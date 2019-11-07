أخبار مصر

البابا تواضروس يلتقى الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس فى كندا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

استقبل قداسة البابا تواضروس  ، الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس ، الراهب القمص باخوميوس البراموسى  ، مسؤول دير القديس الأنبا أنطونيوس بانتوريو الكندية ومعه اثنين من طالبي الرهبنة، هما الأخ مينا والأخ جورج.

 

Advertisements

اطمئن قداسة البابا خلال اللقاء على أمور الدير الروحية وكذلك مشروع مبنى القلالي الجديد، وفقا لبيان رسمي ، كذلك فإن البابا تواضروس التقى أيضًا الراهبتين المسؤولتين عن دير القديسة دميانة باستراليا صباح اليوم

 


البابا تواضروس يلتقي الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس بأونتاريو بكندا

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلتقى الراهب المسؤول عن دير الأنبا أنطونيوس فى كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا