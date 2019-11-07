شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لجان بيطرية تختتم أعمالها بعد فحص الماشية بالمجان فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الزراعة ، ممثلة فى معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع لجان معهد بحوث صحة الحيوان، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والهيئة العامة للطب البيطرى ومديرية طب بيطرى أسيوط وصندوق التأمين على الماشية، القافلة البيطرية العلاجية التى بدأتها من 2 من الشهر الجارى حتى اليوم بالمجان بمحافظة أسيوط، الممولة من برنامج التنمية الزراعية.

وبدأت قافلة علاجية لمعهد بحوث التناسليات بمحافظة أسيوط شملت نشاط القافلة فحص تناسلى وسونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير سيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية وفحص معملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية وعمل ندوة إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج، وعمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أن مديرية الطب البيطرى بأسيوط نفذت القافلة العلاجية، فى عدة مراكز، الغنايم قرية الشايعة ، مركز القوصية قرية بنى زيد بوق، مركز ساحل سليم قرية الشامية، مركز أسيوط قرية الزاوية، مركز ديروط قرية بانوب المحمودية.