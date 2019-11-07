التعليم: نستهدف تجهيز 607 مدرسة فنية بمعامل الحاسب الآلى خلال العام الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار استكمال البنية التكنولوجية وتسخير قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نظم التعلم والتدريب وجودتها وإدارتها يتم تجهيز 607 مدرسة فنية بمعامل حاسب آلى بواقع 20 جاهز حاسب آلى وسبورات تفاعلية وشاشات بروجيكتور. وأوضحت الوزارة أن هناك اهتمام كبير بإدخال التكنولوجيا فى التعلم فى جميع الصفوف والمراحل التعليمية بمختلف المدارس سواء الفنية أو العام، لافتة إلى أنه يتم تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا فى التعلم بشكل مستمر، لافتة إلى أن التعليم الفنى يحظى باهتمام ويتم تطويره بشكل متوازى مع التعليم العام سواء فى الصفوف الأولى أو المرحلة الثانوية، وخاصة ما يتعلق بالتوسع فى المدارس تكنولوجيا التطبيقية.

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