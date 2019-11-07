ماذا عثرت النيابة العامة داخل شقة الفنان هيثم أحمد زكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد أثناء معاينة منزل الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أنها عثرت على مكملات غذائية يتناولها الفنان أثناء التمرين في "الجيم".

ورجحت التحريات والتحقيقات أن وراء إصابة هيثم بـ"مغص"، هو تناوله تلك المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، ما تسبب له في حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية وقام بشراء كمية من الأدوية.

Advertisements

وكشفت التحريات والتحقيقات أن واقعة العثور على جثة الفنان كانت في تمام الواحدة من صباح اليوم، وتبين سلامة منافذ ومداخل الشقة، وعثر على متعلقاته الشخصية بجواره.

وأشارت التحريات إلى أن مساعد الفنان كان أحيانًا يبيت معه بالشقة إلا إنه لم يكن برفقته تلك الليلة.

وبعد تشريح الجثمان، شيع العشرات من جمهور وأصدقاء الفنان الراحل جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.