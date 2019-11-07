استغاثة أخيرة.. أقوال أفراد الأمن حول وفاة هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

استمعت نيابة الشيخ زايد بإشراف المستشار عبد المجيد القصاص، المحامي العام لنيابات أكتوبر، اليوم الخميس، لأقوال أفراد أمن استغاث بهم الفنان هيثم أحمد زكي، مساء أمس الأربعاء، لشعوره بالمرض وإصابته بحالة إعياء قبل وفاته.

وقال أفراد الأمن أمام إسلام شاكر، وكيل نيابة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل استغاث بهم مساء أمس على أثر إصابته بحالة قيء شديدة، فساعدوه للتوجه إلى صيدلية داخل نطاق الكمبوند، وحقنه الطبيب بدواء ثم أعادوه مرة أخرى إلى شقته.

وأدلت خطيبة الفنان بأقوالها، قائلة إنها كانت تتواصل معه هاتفيا للاطمئنان عليه وآخر مكالمة بينهما كانت الساعة الرابعة يوم الأربعاء وبعدها لم يجب على هاتفه تمامًا حتى استبد بها القلق واتصلت هاتفيًا بخالته التي اعتادت التوجه للاطمئنان عليه وأبلغا أمن الكمبوند، وتم الاتصال بالشرطة لكسر باب الشقة.

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وأشارت التحريات إلى أن مساعد الفنان كان أحيانًا يبيت معه بالشقة إلا إنه لم يكن برفقته تلك الليلة.

كانت المعاينة كشفت عن سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين من خلال مناظرة النيابة لجثمان الفنان عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده.

وبعد تشريح الجثمان، شيع العشرات من جمهور وأصدقاء الفنان الراحل جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.