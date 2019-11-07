بعد 16 جريمة.. ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والسيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في القبض على 3 تشكيلات عصابية تخصصوا في ارتكاب جرائم السرقة بأساليب متنوعة.

كان رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وجهوا عدة حملات أمنية لضبط كافة صور الخروج عن القانون بنطاق العاصمة، أسفرت عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة 15 مايو سبق اتهامهما في 9 قضايا) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش، 2 طلقة لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

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وضُبط بدائرة قسم شرطة حدائق القبة شخصان لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات والمساكن والمتاجر بأسلوب "الكسر"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقات من داخل السيارات والمساكن والمتاجر بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات.

وأثمر الجهود بدائرة قسم شرطة الزيتون عن ضبط 3 أشخاص (أحدهم مطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة، وآخر سبق اتهامه في قضية "نشل" لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوبي "كسر الباب، المفتاح المصطنع" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.