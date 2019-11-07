محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على 4 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري، وكمية من مخدر "الكريستال ميث" وزنت 750 جرام.
كانت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تاجر سيارات، مطلوب
التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس، سائق- عاطلَين أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية "قتل" حال تواجدهم أعلى كوبري عباس بدائرة القسم مُستقلين سيارة "قيادة الأول وملك والد الرابع" وبحوزتهم "كمية من مخدر "الكريستال ميث" وزنت 750 جرام، بندقية خرطوش و10طلقات لذات العيار مبلغ مالي".
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ 750 جرام من مخدر "كريستال الميث".. ضبط 4 تجار مخدرات بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.