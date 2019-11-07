بـ 750 جرام من مخدر "كريستال الميث".. ضبط 4 تجار مخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على 4 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري، وكمية من مخدر "الكريستال ميث" وزنت 750 جرام.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تاجر سيارات، مطلوب

Advertisements

التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس، سائق- عاطلَين أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية "قتل" حال تواجدهم أعلى كوبري عباس بدائرة القسم مُستقلين سيارة "قيادة الأول وملك والد الرابع" وبحوزتهم "كمية من مخدر "الكريستال ميث" وزنت 750 جرام، بندقية خرطوش و10طلقات لذات العيار مبلغ مالي".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.