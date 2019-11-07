القبض على فني استغل وظيفته في تسهيل بناء طوابق مخالفة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فني بأحد الأحياء بالدقهلية لقيامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء طوابق مخالفة لعقار بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص (فني بأحد الأحياء بالدقهلية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) باستغلال موقعه الوظيفي، والتواطؤ مع أحد الأشخاص (عامل شحن وتفريغ بالخارج - مقيم بدائرة مركز شرطة ثانٍ المنصورة) ، وتمكينه من بناء طوابق مخالفة لعقار - كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة (بدون ترخيص) ، وعدم اتخاذ المتحر الإجراءات القانونية بشأن الأعمال المخالفة وزيادة طوابق العقار "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وإهدار قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، تأكد ذلك بسؤال المديرين المسئولين بالحي وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.