موت مفاجئ.. لماذا كان تشريح جثمان هيثم أحمد زكي ضروريًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

في الوقت الذي توفي فيه الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، داخل منزله في الشيخ زايد بشكل مفاجئ، تساءل جمهوره عن الأسباب التي دفعت النيابة لإصدار أمر لمصلحة الطب الشرعي بفحص وتشريح الجثة.

عن ذلك، قال الدكتور مصطفى أيمن فودة، كبير هيئة الأطباء الشرعيين سابقا، إن جميع المتوفين بشكل مفاجئ دون مرض سابق أو حادث معروف، ومرحلتهم العمرية بين 5 - 55 عامًا، لا بد أن تصدر النيابة أمرًا بفحص وتشريح جثثهم؛ لتبيان الحقيقة، والوصول إلى سبب الوفاة.

وأضاف "فودة" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النيابة العامة لها الولاية الكاملة في إصدار أوامر بتشريح الجثث، ما دامت الواقعة يكتنفها الغموض، ومن بعدها يبدأ عمل الأطباء الشرعيين.

وتابع أن الطب الشرعي، يبدأ تشريحه بفحص عينات الجثة من الدم والبول، وصولًا إلى الكشف على القلب والمخ والرئة والكبد والكلى ووزنهم؛ لمعرفة العلاقة بين العلامات الظاهرية للجثة والصفة التشريحية لها، والكشف عن السبب الرئيسي للوفاة.

وشدد كبير الأطباء الشرعيين سابقا، أن الطب الشرعي بعد تشريح الجثة، يمكنه تحديد أسباب الوفاة بدقة، وتحديد الآلة المستخدمة في الوفاة في حالات جرائم القتل، ووضع الجثة عقب موتها، وتحديد نوع العقاقير التي يمكن أن تكون تسببت في الوفاة.

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وأوضح أن ضمن أسباب تشريح الجثث، احتمالية وقوع منازعات قضائية مستقبليًا لأهل المتوفى تلزم معرفة أسباب الوفاة، معلقًا: "لا يوجد صاحب قرار على ذلك الإجراء، حتى لو كان أهل المتوفى، فلا بد من تشريح جثث الوفيات المفاجئة".

وصرّحت النيابة العامة بالشيخ زايد، بدفن جثمان الفنان هيثم أحمد زكي بعد الانتهاء من تشريح الجثة، فيما أفاد التقرير الطبي الأولي أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكشفت معاينة النيابة سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين من خلال مناظرة النيابة لجثمان الفنان الراحل عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم.

كان قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغًا من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بعدم إجابته على اتصالاتها الهاتفية.

وجاء في التحريات أن خالة الفنان وخطيبته عقب اتصالهما بالشرطة تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بكسر باب شقته الكائنة في كومبوند، ليعثروا عليه ملقى على الأرض في الحمام، وقد فارق الحياة.