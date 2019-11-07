القبض على موظفة سهلت ترخيص كافتيريا مخالفة للقانون بالإسماعلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على موظفة بأحد الأحياء بالإسماعيلية لقيامها بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وإصدار خطابات للموافقة على ترخيص كافتيريا الخاصة به بالمخالفة للقانون.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، بلاغا من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية بقيام موظفة بأحد الأحياء بالإسماعيلية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية)، باستغلال موقعها الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) خلال فترة عملها وإصدار خطابات بالموافقة على ترخيص لكافتيريا رغم وجود مخالفات من خلال اعتماد الرسوم الهندسية بدون لجنة لاعتمادها، وكذا إضافة مساحة إضافية على مساحة الكافتيريا بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وقد أمكن الحصول على المُستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.