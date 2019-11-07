ضبط صاحب شركة مقاولات هارب من 50 مليون جنيه غرامات بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على صاحب شركة هارب من دفع مليون و800 ألف جنيه غرامات بمنطقة المقطم.

تمكن العميد حازم سعيد، مدير مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، والعقيد نور الليثي، وكيل الإدارة، من ضبط "وليد.ج" 26 سنة ومقيم المقطم صاحب شركة مقاولات ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 49 حكم قضائي مباني، 41 جزئي بإجمالي 27 سنة، 8 غرامات مباني بإجمالي مبلغ 50 مليون جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.