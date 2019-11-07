محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على صاحب شركة هارب من دفع مليون و800 ألف جنيه غرامات بمنطقة المقطم.
تمكن العميد حازم سعيد، مدير مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، والعقيد نور الليثي، وكيل الإدارة، من ضبط "وليد.ج" 26 سنة ومقيم المقطم صاحب شركة مقاولات ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 49 حكم قضائي مباني، 41 جزئي بإجمالي 27 سنة، 8 غرامات مباني بإجمالي مبلغ 50 مليون جنيه.
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بارتكاب الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صاحب شركة مقاولات هارب من 50 مليون جنيه غرامات بالمقطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.