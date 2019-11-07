البابا تواضروس يلتقي راهب دير الأنبا أنطونيوس بكندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، الخميس، الراهب القمص باخوميوس البراموسى مسؤول دير القديس الأنبا أنطونيوس بكندا، ومعه اثنين من طالبي الرهبنة.

اطمئن البابا خلال اللقاء عن أمور الدير الروحية وكذلك مشروع مبنى القلالي الجديد، بحسب بيان اليوم.