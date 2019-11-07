الرئاسة: السيسي يستقبل ملك البحرين اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستقبل اليوم الخميس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك دولة البحرين.

تأتي الزيارة لتناول العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير وتنمية أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.