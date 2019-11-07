أمين "النواب" يستقبل السفير الصيني بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال يقدر أهمية العلاقات البرلمانية مع الجانب الصيني، وينظر إلى الزيارة المرتقبة للوفد البرلماني الصيني برئاسة وانج يانج رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني؛ باعتبارها "نقطة تحول مهمة" في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وقال فوزي- خلال استقبال السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، حيث تم بحث الترتيبات النهائية لاستقبال الوفد البرلماني الصيني رفيع المستوى- إن الدكتور علي عبدالعال أصدر توجيهاته بشأن الإعداد الجيد لزيارة الوفد البرلماني الصيني، على نحو يليق بأهمية الضيف ومكانته لدى الجانب المصري.

يذكر أن رئيس مجلس النواب قام بزيارة الصين على رأس وفد برلماني، التقى خلالها رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وانج يانج وكبار المسئولين في بكين، وكانت زيارة ناجحة تم خلالها مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الأخرى محل الاهتمام المشترك.. ومن المتوقع أن تشكل الزيارة القادمة للوفد البرلماني الصيني خطوة جديدة سيتم البناء عليها في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.