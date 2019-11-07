"الأوقاف": تحرك فوري لتنفيذ توجيه السيسي لعقد مؤتمر "الشأن العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بيان اليوم، إن الوزارة بدأت على الفور وبالتنسيق مع الأزهر الشريف وبشراكة وطنية واسعة؛ في التحضير لمؤتمر الشأن العام ومقومات الحديث فيه والتعامل معه دعويا وإفتائيا وسياسيًا واجتماعيًا وإعلاميًا، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر إلى عقد ندوة للنقاش في "الشأن العام"، مؤكدًا أن أهل الدين هم الأولى بالحديث في هذا الشأن.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته باحتفالية المولد النبوي اليوم الخميس: "أنا لا أتحدث عن أهل الدين فحسب بل عن السياسيين والاقتصاديين وأهل الثقافة، وكل المعنيين في المجتمع".

وتابع: "نعقد ندوة لمدة أسبوع أو أكثر وفقًا لما يتطلبه الأمر، ونبدأ نقاشًا في الشأن العام من المنظور الديني أو الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي".