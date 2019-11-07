"حسب الله" عن خطاب السيسي باحتفالية "المولد": كان واضحًا وصريحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أهمية القضايا والرسائل المهمة التي جاءت في الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا للغاية كعادته دائما فيما يتعلق بتوليه مهام السلطة في مصر عندما كشف في رسالته أمام المصريين والعالم كله أنه طلب من المستشار عدلى منصور الترشح للرئاسة ولكنه رفض.

وقال "حسب الله" إن الرئيس أكد للعالم كله أن لديه إرادة لا تلين في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يستمد هذه الإرادة من الشعب المصري الذي يقف خلف قيادته الحكيمة وخلف القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة.

وطالب "حسب الله" جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالإسراع في تنفيذ تكليف الرئيس السيسي بعقد مؤتمر يتحدث فيه المختصون عن الشـأن العام، مؤكدا الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التكليف الرئاسى حتى يشارك الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية في الشأن العام المصرى.