بيان عاجل بالبرلمان للتحذير من العروض الوهمية في "بلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل إلى المجلس اليوم؛ بشأن العروض الوهمية التي تعلن عنها بعض المؤسسات والشركات فيما يسمى بـ"البلاك فرايداي"، وما يتم من خداع المواطنين بشأن بعض السلع عكس الحقيقة.

وشدد على ضرورة التأكد من العروض قبل الانسياق خلف سيل من الإعلانات عنها.

وأوضح العقاد أن هناك تقارير صدرت مؤخرًا تفيد بأنه من المتوقع أن ينمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مرتفعًا من 8.5 مليار دولار عام 2017، مؤكدا أن هذا يعني أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت سوقًا جاذبة وهناك العديد من الشركات العالمية التي تتنافس عليها، وهذا الأمر يستوجب مزيد من الوعي لدى المواطنين لتحقيق أقصى استفادة من هذه العروض.

وشدد العقاد على ضرورة تشكيل غرفة عمليات بجهاز حماية المستهلك، لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط أي شخص يحاول التلاعب في الأسعار أو جودة المنتجات، ليس خلال هذه الفترة فقط ولكن طوال العام، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمولات والسلاسل التجارية الكبرى بالعديد من المناطق للتأكد من عروض أسعار المنتجات المعلنة.