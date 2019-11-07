مصر | "حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

كما استمعت النيابة إلى أقوال أفراد الأمن الذين استغاث بهم الفنان هيثم أحمد زكي، فجر يوم الخميس، لشعوره بالمرض وإصابته بحالة إعياء، قبل وفاته داخل شقته بالشيخ زايد.

وقال أحد أفراد الأمن إن الفنان هيثم استغاث بهم فجر اليوم حيث أصيب بحالة قيء شديدة فقاموا بمساعدته للتوجه إلى صيدلية داخل نطاق الكمبوند وقام الطبيب الصيدلي بإعطاءه حقنه للعلاج ثم أعاده أفراد الأمن إلى شقته وصعد إليها.

وكانت المعاينة كشفت عن سلامة كافة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين من خلال مناظرة النيابة لجثمان الفنان عدم وجود إصابات ظاهرية بأنحاء جسده وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم.

وكشفت مصادر أمنية ملابسات وفاة الفنان هيثم أحمد زكي حيث تبين العثور على جثمانه داخل شقته في الشيخ زايد، وأفاد التقرير الطبي الأولي أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.