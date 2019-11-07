مصر | "حقك بس سيبني علشان خاطر عيالي".. ليلة مقتل "سيدة الحوامدية المجهولة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقك بس سيبني علشان خاطر عيالي".. ليلة مقتل "سيدة الحوامدية المجهولة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى بائع مياه الشرب المتهم بقتل زوجته بـ 18 طعنة لشكه في سلوكها، خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأنه استدرج المجني عليها صباح يوم الجريمة، لقطعة أرض مساحتها نصف قيراط، ملك له، بالقرب من مكان العثور على الجثة، وبعد جلوسهما طلبت منه التوجه إلى أحد المطاعم لشعورها بالجوع، وتوجهها لتناول "كشري" بأحد المحلات بمركز البدرشين، وقضيا اليوم بالمركز.

وأضاف خلال التحقيقات: "رجعنا إلى الأرض تاني، وشربت " كوفي ميكس" كانت بتحب تشربه، وبعدها طلبت تنام، وأثناء نومها، أخرجت السكين وضربتها في بطنها، فقامت تجري، لتهرب مني وهي تتوسل إلى قائلة: " حقك بس سيبني علشان خاطر عيالي"، فقمت بضربها برجلها حتى سقطت على الأرض وانهلت عليها بالضرب بـ 18 طعنة، وبعدها وضعت جثتها داخل جوال، وشيلتها حطيتها في التروسيكل اللي بوزع بيه المياه، ورميتها في الزراعات، وغيرت هدومي اللي كان عليها الدم، ورميها والسكينة في الترعة".

وكانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول قتل ربة منزل بقرية أم خنان بمركز الحوامدية، وتبين أنه بعد ورود معلومة لفريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بمركز الحوامدية، مفادها بإختفاء "منال محمود" زوجة "نصر" زوجة بائع مياه الشرب بقرية أم خنان بالمركز منذ حوالي 3 شهور، وبعد استدعاء بائع مياه الشرب ومواجهته أنكر في بداية الأمر، وقرر أنها ذهبت لتقيم مع أبنائها بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وبالتوجه صحبته لمسكن أبنائها قرروا بأنه لم تحضر إليهم، وبمحاولتهم الإتصال بها أبلغهم زوجها بعدم رغبتها في رؤيتهم.