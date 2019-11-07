مصر | رئيس هيئة قضايا الدلة يهنئ "السيسي" بالمولد النبوي الشريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة قضايا الدلة يهنئ "السيسي" بالمولد النبوي الشريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم، بخالص التهنئة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر كنانة الله في أرضه قيادة وشعبًا من كل شر وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في تصريح للمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة.