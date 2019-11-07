مصر | عاجل.. "الإداري" يوقف قرار وزير الشباب بضم استاد الإسماعيلية لـ"استادات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الإداري" يوقف قرار وزير الشباب بضم استاد الإسماعيلية لـ"استادات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من رئيس النادي الإسماعيلي المهندس إبراهيم عثمان أحمد عثمان بصفتة، ووقف قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1007 لسنة 2019 المتضمن تشكيل لجنة لتسليم استاد الاسماعيلية لشركة استادات.

واختصمت الدعوى التي حملت 4210 لسنة 74ق كل من وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، محافظ الاسماعيلية بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن هذا الاستاد ملكا للنادي الإسماعيلي وقدم الطاعن حافظة مستندات للمحكمة تثبت ملكية النادي الإسماعيلي للاستاد، ولم تقدم مديرية الشباب والرياضة أي مستندات تفيد أحقيتهم في استغلال الاستاد أو ملكيته.