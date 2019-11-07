مصر | والدة الطالب المنتحر من الطابق العاشر بالمعادي: "ملقاش شغل يصرف بيه علينا"

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث المعادي بسقوط شاب سوداني من الطابق العاشر جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت قوة من دائرة القسم بقيادة العقيد وليد عوض نائب المأمور إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب سوداني الجنسية يبلغ من العمر 20 سنة بداخل سور مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وكشفت تحريات الرائد إسلام سعيد معاون أول مباحث القسم أن الشاب يدرس بالمرحلة الثانوية، ومقيم مع والدته بالدور العاشر بالعقار المجاور للمدرسة، وتم نقله إلى المشرحة، وأمر العميد خالد الدمرداش مأمور قسم المعادي بتحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.