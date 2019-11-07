مصر | مد أجل النطق بالحكم على المتهمين برشوة الجمارك لجلسة 5 ديسمبر

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وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم "محمد صبحي، مسعد عبد الرازق، سعد فوزي، ماجد جرجس، أمير بدر الدين".
صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخرى الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.