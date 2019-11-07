مصر | مد أجل النطق بالحكم على المتهمين برشوة الجمارك لجلسة 5 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد أجل النطق بالحكم على المتهمين برشوة الجمارك لجلسة 5 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم "محمد صبحي، مسعد عبد الرازق، سعد فوزي، ماجد جرجس، أمير بدر الدين". وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم "محمد صبحي، مسعد عبد الرازق، سعد فوزي، ماجد جرجس، أمير بدر الدين". صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى وبعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخرى الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت. وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوى ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوى دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 ألف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيا.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوى فى قضية طلب وتقاضى رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين وذلك لجلسة 5 ديسمبر المقبل.