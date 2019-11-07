مصر | دفن جثة شاب سقط داخل أسانسير من الطابق العاشر بالمعصرة

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صرحت نيابة المعصرة بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من داخل أسانسير عقار بالطابق العاشر أثناء زيارته لأحد أقاربه في منطقة المعصرة وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث.

وكما أمرت النيابة باستدعاء صاحب العقار والجيران للاستماع الى اقوالهم للتاكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.

وتلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، بلاغا بسقوط شاب من داخل الأسانسير بالطابق العاشر ببرج الرحمة الكائن بكورنيش النيل، وعلى الفور توجه الرائد مصطفى طلعت رئيس التحقيقات، والنقيب لؤي أحمد رئيس الدورية، إلى مكان الحادث.



وبالفحص تبين وجود جثة المدعو" أحمد. ب"، 20 عاما، مقيم بنطاق القسم، غارقا في دمائه، إثر سقوطه من داخل الأسانسير بالدور العاشر، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المشرحة.

وحرر المجضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.