مصر | بعد قليل.. الحكم في دعوى وقف ضم استاد الإسماعيلية لشركة استادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. الحكم في دعوى وقف ضم استاد الإسماعيلية لشركة استادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل حكمها في الدعوى المقامة من رئيس النادي الإسماعيلي المهندس إبراهيم عثمان أحمد عثمان بصفته، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1007 لسنة 2019 المتضمن تشكيل لجنة لتسليم استاد الإسماعيلية لشركة استادات.

واختصمت الدعوى التي حملت 4210 لسنة 74ق كل من وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، محافظ الاسماعيلية بصفتهم.

وقالت الدعوى إن هذا الاستاد ملكا للنادي الإسماعيلي وقدم الطاعن حافظة مستندات للمحكمة تثبت ملكية النادي الإسماعيلي للاستاد، ولم تقدم مديرية الشباب والرياضة أي مستندات تفيد أحقيتهم في استغلال الاستاد أو ملكيته.