مصر | هل رصدت كاميرات المراقبة بمنزل هيثم زكي دخول أو خروج أي شخص؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل رصدت كاميرات المراقبة بمنزل هيثم زكي دخول أو خروج أي شخص؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار الذي يقيم به الفنان هيثم أحمد زكي، والتي فحصتها النيابة وضباط المباحث، عدم رصد دخول أو خروج أي شخص إلى شقة الفنان الراحل، وتبين أن وفاة هيثم زكي طبيعية ولا توجد أي شبهات جنائية.

واستدعت النيابة العامة بالشيخ زايد، أفراد أمن "الكومباوند" الخاص بمسكن الفنان الراحل للاستماع لأقوالهم حول وفاته، والمبلغين الذين أبلغوا عن الواقعة وعدد من أصدقائه وأسرته.

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من مباحث الشيخ زايد أول، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي، بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، فانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، فتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وناقشت مباحث الشيخ زايد أفراد أمن الكومباوند، بعد العثور على جثمان هيثم أحمد زكي داخل شقته، وأفادوا بأن الفنان كان مريضًا فجر أمس ومصابًا بمغص وقىء وخرج من شقته متوجهًا لإحدى الصيدليات داخل الكومباوند، ثم عاد لشقته ولم يظهر طوال اليوم، حتى حضرت الشرطة وكسرت الباب بقرار من النيابة العامة.

