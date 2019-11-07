أخبار مصر | أول تعليق برلماني حول اجتماعات واشنطن بشأن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق برلماني حول اجتماعات واشنطن بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، إن نتائج اجتماعات واشنطن بشأن سد النهضة مبشرة للوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ حقوق مصر المائية، وحقوق إثيوبيا فى التنمية.

وأوضح "الجوهري"، أنه كان من المهم تدخل أطراف أخرى فى الملف، بما يضمن الوصول إلى اتفاق متوازن خاصة مع كل المفاوضات التى أجريت خلال السنوات الماضية دون الوصول لنتيجة مرضية للجميع.

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وتابع: "نتمنى أن يكون هناك نتيجة فعالة من اجتماعات واشنطن"، لافتا إلى أن رعاية دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المفاوضات يساعد في الوصول لنتيجة تحفظ حقوق مصر فى هذا الملف الشائك، خاصة أن هناك علاقة استراتيجية ببين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.