أخبار مصر | متحدث البرلمان: مصر بقيادة الرئيس قادرة على مواجهة الإرهاب والارهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث البرلمان: مصر بقيادة الرئيس قادرة على مواجهة الإرهاب والارهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، على أهمية القضايا والرسائل المهمة التي جاءت في الخطاب التاريخي الذي القاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، مُشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان واضحا وصريحا للغاية كعادته دائما فيما يتعلق بتوليه مهام السلطة في مصر عندما كشف في رسالته أمام المصريين والعالم كله أنه طلب من المستشار عدلي منصور الترشح للرئاسة ولكنه رفض.

وقال حسب الله، إن الرئيس أكد للعالم كله أن لديه إرادة لا تلين في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يستمد هذه الإرادة من الشعب المصرى العظيم الذي يقف خلف قيادته الحكيمة وخلف القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أكدت للعالم كله انها قادرة على مواجهة الإرهاب والارهابيين وتصفية قيادات الخلايا الإرهابية وتطهير مصر كلها من الإرهاب ووضع خطط لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة نيابة عن العالم على الرغم من وجود مخططات ليس من جماعات الإرهاب فقط ولكن للاسف الشديد من دول مارقة تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهابيين على أراضيها.

وطالب الدكتور صلاح حسب الله من جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الاسراع في تنفيذ التكليف المهم للرئيس السيسي ومطالبته "بعقد ندوة أو مؤتمر لمدة أسبوع أو أكتر علشان يبقى النقاش حول المفاهيم اللى طرحتها وبمشاركة السياسيين والاقتصاديين وأهل الثقافة وكل المعنيين في المجتمع ونقعد لمدة أسبوع أو أكتر حسب الأمر ما يتطلب ونبتدى نتناقش في موضوع الشأن العام ويبقى من منظور اجتماعى وسياسي ودينى وثقافى وفكرى، وأرجو إن الإعلام يغطى بعد إعداد جيد لهذا الموضوع من الأوقاف ومشيخة الأزهر علشان الناس تسمعنا وإحنا بنتكلم يعنى إيه شأن عام لأن ده أمر مهم قوى وخطير جدا في ظل الظروف اللى بتمر بمنطقتنا وبمصر"، وتابع::"محتاجين نتكلم مع شعبنا إن المواضيع بيتم تناولها بشكل جيد، خلينا نفرد لها وندى فرصة للكل يتكلم ويسمع، نظموها وأنا هحضر بس أرجو أن يتم الإعداد لها بشكل جيد، كان ممكن أقول لأجهزة الدولة تعمله لكن أنا قلت إن أهل الدين أولى بالحديث عن الشأن العام".

وأكد حسب الله، على الأهمية القصوى لتنفيذ هذا التكليف الرئاسي حتى يشارك الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية في الشأن العام المصري.