أخبار مصر | رئيس الوزراء يكرم رئيسة الإدارة المركزية بـ"الإنتاج الحربي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يكرم رئيسة الإدارة المركزية بـ"الإنتاج الحربي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي عقد هذه المسابقة في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وايمانا بدور الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التوجه الإصلاحي الذي تتبناه الدولة للارتقاء بالجهاز الإداري للعاملين بالدولة
وبدأت "شحاتة" تدرجها الوظيفي في وزارة الإنتاج الحربي من إخصائي ثالث تخطيط إنتاج عام 1997 ثم إخصائي ثاني متابعة إنتاج وجودة عام 1999 ثم مدير عام متابعة الإنتاج والجودة عام 2011 حتي وصلت إلي رئيس للإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة بالدرجة العالية وقامت بحلف اليمين القانوني أمام الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي يوم 5-10-2019.