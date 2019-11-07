أخبار مصر | الدولة تبدء في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدولة تبدء في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين كل من محافظتي القاهرة والقليوبية بشأن الاستفادة المشتركة من مصنع السلام لمعاجلة المخلفات البلدية الصلبة والدفن الصحي الآمن، ووقع على البرتوكول كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ود.علاء عبدالحليم محافظ القليوبية.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية للإسراع في الإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، لإحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة بالمحافظات.

كما شهد الوزراء التوقيع على عقد خدمات الدفن الصحى ونقل المرفوضات النهائية والمعالجة والتدوير بين محافظة القاهرة ممثلة فى الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة والشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات " إيكوم" لإنشاء وإدارة مدفن العبور وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع السلام، ووقع على العقد كل من اللواء خالد عبدالعال واللواء جمال حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة. ومن ناحيته، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه بموجب البرتوكول والعقد سيتم البدء فى تنفيذ البرنامج الثانى من منظومة المخلفات الجديدة، والخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعُقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة. وأضاف "شعراوي" أنه بموجب البرتوكول سيقوم مصنع السلام بتدوير ما يقرب من 1000 طن يوم بالقليوبية و4000 طن يوم بالقاهرة، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الخاصة بالمنطقتين الشمالية والشرقية وذلك بهدف استيعاب مستقبلى لكل المخلفات الناتجة يوميًا والبالغ كميتها حوالى 8200 طن. وأوضح "شعراوي" أنه من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات " إيكوم" بموجب العقد الذي تم توقيعه بإستقبال المخلفات الخاصة بكل من المنطقتين الشمالية والشرقية بالقاهرة، لتدوير ومعالجة المخلفات لإنتاج السماد العضوي المحسن والذى يستخدم فى استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة، وكذلك إنتاج الوقود البديل (RDF) والذى يفيد فى إمداد وتشغيل صناعات الأسمنت بالطاقة اللازمة للإنتاج. Advertisements وأشار إلى أن هذا الأمر الذى سيعود بالنفع على تخفيض كمية المخلفات التى تذهب إلى المدافن الصحية بما يساعد فى إطالة عمرها والمحافظة على الأراضى، بالإضافة إلى تخفيف العبء على ميزان المدفوعات بتخفيض كميات الفحم المستوردة حيث يحل ( RDF ) محلها فى أفران الأسمنت وستكون مدة العقد 10 سنوات، كما ستكون لدينا إدارة مختصصة فى الدفن الصحى الآمن. وأكد أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتواصل مع محافظتى القاهرة والقليوبية فى إطار التعاون بين الوزارة والمحافظات لتعظيم الإستفادة من كافة الأصول الموجودة لدى المحافظتين فيما يخص منظومة المخلفات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المحلى في الادارة المتخصصة لعمليات المعالجة والتدوير والدفن الصحى الآمن وتشجيع الكوادر المصرية على إدارة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب المؤهل والمدرب للعمل فى المنظومة من خلال خلق وبناء القدرات فى هذا المجال المتخصص. ومن ناحيته، لفت الدكتور محمد سعيد العصار، إلى أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية، وسيتم الاستفادة من مخرجات تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل (RDF)، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة خبرة كبيرة في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات بمختلف المحافظات والتي سيتم إستثمارها في المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، كما تحرص على الإنتهاء من المشروعات المسند تنفيذها إليها في التوقيتات التي يتم الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة.