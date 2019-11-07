أخبار مصر | الدولة تبدء في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدولة تبدء في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية للإسراع في الإجراءات الخاصة بتطبيق منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، لإحداث نقلة نوعية فى مستوى النظافة بالمحافظات.
ومن ناحيته، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه بموجب البرتوكول والعقد سيتم البدء فى تنفيذ البرنامج الثانى من منظومة المخلفات الجديدة، والخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وعُقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.
وأضاف "شعراوي" أنه بموجب البرتوكول سيقوم مصنع السلام بتدوير ما يقرب من 1000 طن يوم بالقليوبية و4000 طن يوم بالقاهرة، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الخاصة بالمنطقتين الشمالية والشرقية وذلك بهدف استيعاب مستقبلى لكل المخلفات الناتجة يوميًا والبالغ كميتها حوالى 8200 طن.
وأوضح "شعراوي" أنه من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للإدارة المتكاملة للمخلفات " إيكوم" بموجب العقد الذي تم توقيعه بإستقبال المخلفات الخاصة بكل من المنطقتين الشمالية والشرقية بالقاهرة، لتدوير ومعالجة المخلفات لإنتاج السماد العضوي المحسن والذى يستخدم فى استصلاح وزراعة الأراضى الجديدة، وكذلك إنتاج الوقود البديل (RDF) والذى يفيد فى إمداد وتشغيل صناعات الأسمنت بالطاقة اللازمة للإنتاج.
وأشار إلى أن هذا الأمر الذى سيعود بالنفع على تخفيض كمية المخلفات التى تذهب إلى المدافن الصحية بما يساعد فى إطالة عمرها والمحافظة على الأراضى، بالإضافة إلى تخفيف العبء على ميزان المدفوعات بتخفيض كميات الفحم المستوردة حيث يحل ( RDF ) محلها فى أفران الأسمنت وستكون مدة العقد 10 سنوات، كما ستكون لدينا إدارة مختصصة فى الدفن الصحى الآمن.
وأكد أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق والتواصل مع محافظتى القاهرة والقليوبية فى إطار التعاون بين الوزارة والمحافظات لتعظيم الإستفادة من كافة الأصول الموجودة لدى المحافظتين فيما يخص منظومة المخلفات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص المحلى في الادارة المتخصصة لعمليات المعالجة والتدوير والدفن الصحى الآمن وتشجيع الكوادر المصرية على إدارة المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب المؤهل والمدرب للعمل فى المنظومة من خلال خلق وبناء القدرات فى هذا المجال المتخصص.
ومن ناحيته، لفت الدكتور محمد سعيد العصار، إلى أن المرحلة الأولى لتنفيذ المنظومة ستركز على البنية الأساسية خلال أول عامين حيث سيتم إقامة العديد من مصانع التدوير والمدافن الصحية، وسيتم الاستفادة من مخرجات تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل (RDF)، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة خبرة كبيرة في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات بمختلف المحافظات والتي سيتم إستثمارها في المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتوجيه جميع الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، كما تحرص على الإنتهاء من المشروعات المسند تنفيذها إليها في التوقيتات التي يتم الاتفاق عليها وبالكفاءة المطلوبة.
وبدورها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه من ضمن الشركات الجديدة فى المنظومة البرتوكول الذى سيتم توقيعه يهدف إلى رفع كفاءة مصنع السلام لتدوير المخلفات للاستفادة المشتركة منه بين محافظتى القاهرة والقليوبية، وأضافت د.ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت من خلال جهاز تنظيم المخلفات التابع للوزارة بتقديم الدعم الفنى أثناء عملية إعداد التعاقد والبرتوكول، خاصة يما يخص باحتساب المعادلة الخاصة بتدوير المخلفات ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالمخرجات الصادرة عن المصنع.
وفي السياق ذاته، قدم كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الشكر لوزارة التنمية المحلية، على الجهود التى قامت بها بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإنتهاء من العقد الجديد وبرتوكول التعاون الخاص بمصنع السلام ومدن العبور، وأعربا عن سعادتهما بالبدء الفعلى فى تنفيذ المنظومة على أرض المحافظتين بما يعود بالنفع على المواطن فيما يخص تحسين مستوى النظافة وإحداث تغيير حقيقى فى الشارع.