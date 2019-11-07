شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يهدد بوقف المستحقات وسحب مشروع الإسكان المميز من الشركة المنفذة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مهلة للشركة المنفذة للمرحلة الأولى من مشروع الإسكان المميز الذي يضم 3 ألاف وحدة سكنية، حتى منتصف نوفمبر الحالي للإنتهاء من الأعمال المطلوبة، لسرعة تسليم الشقق للحاجزين في المشروع.

وهدد محافظ أسوان برفع تقرير وافي يتضمن أسباب تأخير تسليم هذه الشقق ومقايسات هذه الأعمال للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأيضاً لوزيري الأوقاف والتنمية المحلية، خاصة أنه صدرت توجيهات من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أثناء زيارته للمشروع في يناير من العام الحالي بإنهاء جميع الأعمال من تشطيبات وبنية أساسية في 13 عمارة كمرحلة أولى، وذلك من ضمن 36 عمارة تقوم بتنفيذها الشركة التابعة لهيئة الأوقاف المصرية .

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جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان مع اللواء أحمد راضي مساعد وزير الأوقاف والدكتور شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية للإستثمارات ( المحمودية )، وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، بجانب مديري الإسكان والكهرباء والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان.

و شدد اللواء أحمد إبراهيم على أنه في حالة عدم إلتزام الشركة المنفذة سيتم وقف مستحقاتها المالية وسحب المشروع الإسكاني منها وإسناده لشركة أخرى لسرعة الإنتهاء من الأعمال المطلوبة، كما سيتم التواصل مع مسؤولي وزارة الكهرباء للإلتزام بإنشاء محطة محولات كهرباء لعمارات الإسكان المميز على مساحة 22 ألف و500 متر مربع وبطاقة 50 ميجا فولت.

وفي نفس الوقت تم تكليف مدير قطاع كهرباء أسوان بإعداد مقايسة للحل البديل والعاجل لإدخال الكهرباء للمشروع من خلال تركيب لوحة توزيع بعد مد كابلات أرضية من أقرب محطة محولات، مكلفاً الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإنهاء الأعمال الجارية لإدخال خدمة الصرف الصحي لعمارات الإسكان المميز في موعد أقصاه أول ديسمبر القادم، والتي تشمل محطة الرفع بجوار معسكر العقاد للشباب، والتي ستكون بطاقة ألف م3 / يومياً، بجانب تركيب خط الطرد الرئيسى بطول 6 كم وبقطر 700 مللى والذى يربط محطة الرفع بمحطة 13 بالشلال.