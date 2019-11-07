شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أشرف رياض نائبًا لرئيس جامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أشرف محمود خالد خالد رياض، نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون التعليم والطلاب.

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